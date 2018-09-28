Владимир Ефимов рассказал, как котировочные сессии позволяют экономить бюджет Москвы

Сегодня, 03:37 \\ Экономика

Экономить бюджетные средства и одновременно снижать стоимость предлагаемых малым бизнесом товаров и услуг позволяют торги на котировочных сессиях. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. По сообщению ТАСС, благодаря возможностям электронных торгов власти Москвы планируют в текущем году сэкономить не менее миллиарда рублей.

Регистрация на площадке электронных торгов не ограничивает территориально предпринимателей. В сессиях могут принимать участие порядка 127 тыс. представителей бизнеса из всех регионов России, что повышает конкурентность. На площадке Портала поставщиков котировочные сессии были открыты в качестве эксперимента властями Москвы в марте 2017 года. Торги по закупкам менее 400 тысяч рублей завершались за сутки, контракт с победителем заключался в течение трех дней. По словам Владимира Ефимова, это сделало рынок закупок более доступным для представителей малого бизнеса, снижение стоимости контрактов составило в среднем 12%.



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