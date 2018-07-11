Глава корпорации рассказал о том, что валютные издержки и «макроэкономическая» уязвимость привели к спаду ожидаемой прибыли. Особенно эта тенденцию можно увидеть на «развивающихся» рынках.

Техника Apple в России пользуется популярностью. Гаджетоманы стремятся заполучить новые iPhone, а инсайды о новой продукции всегда становятся крайне обсуждаемыми. Несмотря на это, в компании Apple рынок России оценивается невысоко.

По данным СМИ, Тим Кук назвал Россию «слабым рынком» для Apple. Также глава корпорации причислил к «слабым» турецкие, индийские и бразильские рынки.

Эксперты прогнозируют, что за первый квартал нового финансового года (с 1 октября по 31 декабря) Apple получит примерно 89-93 миллиарда долларов. По мнению Тима Кука, на «слабых рынках» наблюдаются «слабые места», из-за чего ожидается, что реальная прибыль может быть меньше ожидаемой.