В Первой международной китайской ярмарке импортных товаров примет участие делегация РФ

Сегодня, 02:38 \\ Экономика

Пятого ноября в Шанхае стартует ярмарка China International Import Expo, которая будет проходить до 10 ноября включительно. Ее почетным гостем станет российская делегации при участии представителей Минпромторга, Минэкономразвития, АО «Российский экспортный центр» и пр.

Деловая программа ноябрьской ярмарки откроется Пленарной сессией на тему межрегионального сотрудничества между Российской Федерацией и КНР. В ее рамках на обсуждение будут вынесены аспекты сотрудничества двух держав с акцентом на усиление взаимодействия в ряде областей.

В рамках деловой программы ярмарки одним из наиболее важных мероприятий для РФ станет проведение сессии, посвященной продвижению за рубежом отечественного туристического потенциала. Сессия пройдет при участии первых лиц туристических ведомств РФ и КНР, а также руководителей ведущих туроператоров двух стран.


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