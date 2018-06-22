В Первой международной китайской ярмарке импортных товаров примет участие делегация РФ

Пятого ноября в Шанхае стартует ярмарка China International Import Expo, которая будет проходить до 10 ноября включительно. Ее почетным гостем станет российская делегации при участии представителей Минпромторга, Минэкономразвития, АО «Российский экспортный центр» и пр.

Деловая программа ноябрьской ярмарки откроется Пленарной сессией на тему межрегионального сотрудничества между Российской Федерацией и КНР. В ее рамках на обсуждение будут вынесены аспекты сотрудничества двух держав с акцентом на усиление взаимодействия в ряде областей.

В рамках деловой программы ярмарки одним из наиболее важных мероприятий для РФ станет проведение сессии, посвященной продвижению за рубежом отечественного туристического потенциала. Сессия пройдет при участии первых лиц туристических ведомств РФ и КНР, а также руководителей ведущих туроператоров двух стран.



