Конкуренты способствовали изъятию у «НафтаПремиум» аппарата очистки топлива, имеющего государственную важность

Издание «Известие» описывает резонансную ситуацию, в которую угодило российское предприятие «НафтаПремиум». Речь идет о разработчике инновационной технологии, способствующей продлению срока службы дизтоплива танкового стандарта ГОСТ 305-82. Разработка технологии велась с целью оказать помощь государству, которое смогло бы тратить гораздо меньше на закупку нефтепродуктов.

Июнь 2018 года отметился открытием уголовного производства по подозрению в мошенничестве, совершенным организованной группой либо в особо крупном размере. Следственный комитет подозревает, что неустановленные сотрудники Росрезерва и другие лица запустили программу проведения практической апробации технологии восстановления качества дизтоплива стандарта ГОСТ 305-82, изначально имея преступный умысел. Якобы, была создана мошенническая схема с участием неустановленных сотрудников Росрезерва и «Тверьнефтепродукта», в результате чего государству был нанесен финансовый ущерб в размере 80 миллионов рублей. Руководство «НафтаПремиум», в свою очередь, считает, что неприятная ситуация выгодна исключительно недобросовестным конкурентам.

«Известия» обратились к надежному источнику, который подтвердил версию компании. Он сообщил, что проблемы у уникальной установки возникли уже в то время как она была отправлена на испытания в ФГБУ НИИПХ Росрезерва. Экс-заведующая лабораторией технологии хранения нефтепродуктов О.Аладинская намеренно исказила результаты исследований, руководствуясь личным интересом. Госпожа Аладинская пыталась убедить в необходимости использования установки канадского производства, закрывая глаза на то, что этот аппарат был не способен выполнять поставленные задачи, не говоря уже о том, что это угрожало предоставлением допуска специалистам с Запада в секретные хранилища РФ.

В настоящее время аппарат очистки топлива попал в уголовное дело, он был изъят у компании «НафтаПремиум» на время проведения расследования. Самое тревожное в том, что о заинтересованности конкурентов не рассматривается.











