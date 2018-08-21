Засуха в Германии уничтожает экономику страны

Министерство экономики вынуждено принимать экстренные меры, чтобы не допустить энергетического коллапса.

Посреди Боденского озера образовался остров, реки в Берлине сменили направление течения, берега прудов завалены мёртвой рыбой, грузовые корабли боятся сесть на мель – всё это последствия сильнейшей в Германии засухи. После жаркого и сухого лета вода в немецких реках и озёрах опустилась на рекордно низкий уровень. Страна рискует потерять миллиарды евро из-за хаоса в промышленной сфере и экологического ущерба. В Министерстве экономики Германии 26 октября сообщили, что вынуждены открыть доступ к стратегическим запасам топлива в районах, где поставки недоступны.

Специалисты предупреждают, что жара не отступит, а температура будет только увеличиваться. Засуха коснулась уже более 90 процентов территории страны. С конца июня судна, перевозящие товары в Чешскую Республику, не могут покинуть порт на реке Эльба в Магдебурге. Власти сообщают, что уровень воды не превышает 50 сантиметров, что катастрофически мало для судоходства. Транспортные компании вынуждены по максимуму разгружать судна и экономить на упаковке, что привело к резкому скачку цены на фрахт, ощутимому даже конечному потребителю. Уже сейчас подскочили цены на продукты питания и отопление. Также пострадала сельскохозяйственная промышленность: фермеры сообщают о нехватке корма для скота, а четверть от всех посевов зерна в стране уничтожены.