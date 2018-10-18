ВТБ и Сбербанк планируют открыть региональную авиакомпанию

23 октября Андрей Костин, занимающий пост главы ВТБ, заявил, что совместно со Сбербанком они планируют создать с нуля свою региональную авиакомпанию. Он не отрицает, что их авиакомпания также может быть создана на базе одной из ныне существующих.

На данном этапе, по словам Костина, Сбербанк и ВТБ наняли консультантов, а теперь они в поиске операторов для проекта. Сейчас они работают над концепцией самого проекта, властям они еще ничего не предлагали. Создателем идеи открыть свою авиакомпанию является глава Сбербанка Герман Греф. Он добавил, что они уже пытались провести переговоры с компанией «Аэрофлот», однако те отказались от этого предложения.

На сегодняшний день никто не готов дать точные сроки создания новой компании. Однако бизнес-план будет готов уже к концу этого года. Существует также информация о том, какой объем инвестиции рассчитан. Андрей Костин сказал, что инвестиции могут составить, по меньшей мере, один миллиард долларов. К слову, проект будет создан на принципах государственно-частного партнерства. Другие банки в это дело вовлечены, пока что, не будут.

Глава ВТБ заявил, что в России нет региональных авиакомпаний. Передвижение между городами Российской Федерации осуществляется через столицу. Так и родилась идея о создании. Он также рассказал, что их компания планирует перевозит около 6-10 миллионов пассажиров в год.