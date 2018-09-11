"Сбербанк" заново начнет поиск покупателей на украинскую "дочку"

Сегодня, 15:05 \\ Экономика

Об этом заявил первый заместитель председателя финансово-кредитной организации Лев Хасис. Реплика прозвучала в рамках форума Finopolis.

 Некоторое время назад стало известно, что Национальный Банк Украины (НБУ) принял решение по поводу продажи украинской "дочки" "Сбербанка" руководству "Паритетбанка". Тогда выяснилось, что в покупке было отказано по определенным причинам. Так как Льву Хасису представилась возможность рассказать о них, он это сделал.

 Он пояснил, что НБУ оценивает "Паритетбанк" как организацию с недостаточно высокой репутацией на Украине, поэтому сделку с белорусским заказчиком не одобряет. По этой причине российский финансовый конгломерат заново начнет поиск покупателей, которые возьмут под свое руководство его украинскую почернюю фирму.

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Автор - Мартина Корф
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