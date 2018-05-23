О качестве молочной продукции в школах и детсадах Ямала спорят Россельхознадзор и Роспотребнадзор

Сегодня, 04:38 \\ Экономика

Очень разные данные озвучивают два региональных ведомства, предоставляя информацию о качестве поставляемой в соцучреждения ЯНАО молочной продукции. Как пишет Росбалт, противостояние между Россельхознадзором и Роспотребнадзором может быть вызвано интересом крупного бизнеса, желающего оттеснить поставщиков продукции от госзаказов.

Отмечается, что Россельхознадзор обнародовал результаты своей проверки, согласно которой свыше 84 % творогов, молока, сыров в детсадах и школах являются фальсификатами. Глава ямальского управления РПН Людмила Нечепуренко заявила, что их ведомство постоянно проводит контроль качества и доля фальсифицированной молочной продукции в 2018 году составила не более 1,7%. Замгубернатора ЯНАО по социальной политике Татьяна Бучкова отметила, что Роспотребнадзор делает исследования в сертифицированных лабораториях, тем не менее, пообещала ужесточить контроль за качеством продукции. Также будет организована «горячая линия» для жителей Ямала по вопросу качества молочных продуктов.



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