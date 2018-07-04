Зять Дональда Трампа много лет уклонялся от уплаты налогов

Джаред Кушнер является не только зятем главы США, но и по его старшим советником. Его бизнес Kushner Companies успешно развивался, однако, он совсем не платил в казну подоходный налог. Об этом было сообщено в The New York Times.

Авторы статьи сообщают, что были знакомы с финансовыми документами, где подтверждается соответствующая информация. Среди них была отчетность за период с 2009 по 2016 годы. В ней указано, что несмотря на то, что бизнес его семьи развивается очень успешно уже на протяжении многих лет, а сам зять Дональда Трампа увеличил свое благосостояние почти в 5 раз – до 324 миллионов долларов, он практически не уплачивал подоходный налог.

Обозреватели выдвигают свою версию произошедшего. Они полагают, что компания Джареда Кушнера избрала тактику, в соответствии с которой создается видимость очень низких доходов, постоянно увеличивающихся убытков. Однако журналисты считают, что, видимо, ухудшение финансового положения было только на бумаге. Они уверены, что на самом деле компания никаких убытков не несла.

В Kushner Companies уже прокомментировали выпущенный материал и сообщили, что исправно платили все налоги. Кроме того, официальные представители обратили внимание, что документы, на которые ссылаются авторы статьи, были получены незаконно.

Напомним, ранее сообщалось, что журналисты в США заподозрили в неуплате налогов самого Дональда Трампа. Эта информация распространилась в СМИ в прошлом году. Обозреватели указывали, что президент продал несколько своих квартир собственному сыну без уплаты налогов. Однако он не опубликовал налоговые декларации, как делали лидеры государства до него, что вызывает подозрения у журналистов, что сумма могла быть гораздо больше.