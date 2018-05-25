Кудрин дал неутешительные прогнозы по снижению бедности в России

Кудрин озвучил условия по снижению бедности. Но в связи с поставленными задачами, его прогнозы неутешительны.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, оценив уровень бедности у населения России, назвал распоряжение президента снизить данный уровень наполовину невозможным.

По словам Кудрина, данный уровень бедности является “позорным”, с учетом нынешнего ВВП. Помимо этого, Кудрин считает достаточно смелыми планы правительства, связанные с стремительным сокращением количества бедных в России, так как настоящий уровень считает недопустимым.

Но несмотря на это, он утверждает, что даже при соблюдении темпа роста экономики на 3,5%, общий уровень бедности получится сократить всего на 30% за 6 лет. Это с учетом последующего распределения ресурсов среди бедных семей.

Кудрин утверждает, что пока Счетная палата не видит всей картины последующих шагов.

Также, Кудрин поясняет, что будущие санкции со стороны США снизят скорость развития экономики. А это, в свою очередь, сделает цели, поставленные правительством, практически невыполнимыми.