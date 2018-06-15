Нефтерынок без России оказался «сладким сном» саудовского принца
Прогноз на нефтедобычу Российской Федерации до 2030 года одного из наследников престола Саудовской Аравии не оправдался. "Сладким сказочным сном" назвал слова наследника Игорь Ананских - первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике.
Напомним, ранее принц Саудовской Аравии заявлял, что уже к 2030 году Россия войдет в состав списка тех стран, которые сильнее других сократили, либо же полностью перестали добывать нефть.
В данный момент за сутки РФ добывает 11,4 миллиона баррелей нефти. Как заявил министр энергетики Александр Новак, в самое ближайшее время нефтяная отрасль может увеличить добычу нефти еще до полумиллиона баррелей в сутки.
По словам Игоря Ананских, России не стоит переживать по данному поводу. Нет никаких предпосылок для того, чтобы РФ покинула рынок нефтедобычи и нефтепереработки. Ведь, как мы все прекрасно знаем, наша экономика "подвязана" к данной сфере и без нее не будет существенных поступлений в бюджет страны.
В сентябре ОПЕК дала прогноз, что добыча нефти в России в 2017-19 годах будет составлять от 10 млн баррелей до 10,4 млн. На 2035 год - 10,3 млн, 2040 год - 10,2 млн баррелей в сутки.
Компания ВР из Объединенного Королевства дала свой прогноз на нефтедобычу России до 2040 года - средняя величина будет составлять 13,2 миллиона баррелей в сутки.
Другая компания МЭА в ноябре 2017 года дала прогноз на то, что добыча нефти в России до 2040 года может упасть на 26% и составит 8,4 млн баррелей.