США полностью прекратили поставку нефти в Китай

Сегодня, 06:25 \\ Экономика

Соединенные Штаты Америки полностью прекратили поставки нефти в Поднебесную.

Произошедшее можно напрямую связать с разногласиями двух сторон в торговле и в санкциях США, наложенных на Китай. Вступившие в силу 24 сентября десяти процентные таможенные пошлины на ввоз товаров в Америку из Китая, также повлияли на данное решение. Белый дом заявил, что с 1 января 2019 года пошлина вырастет до 25 %, а если Пикин захочет ответить ответными мерами, то Вашингтон поднимет пошлины еще вдвое.

Как заявил президент China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлинь, выступавший на саммите в Гонконге, КНР является одним из самых крупных перевозчиков нефти из Америки в Китай во всем мире. «До наших разногласий перевозка нефтепродуктов была хорошим бизнесом, который сейчас из-за торговой войны полностью остановлен», - сказал Чуньлинь.

Как сообщает источник, поставки нефти прекратились еще в сентябре, когда объем перевезенной нефти упал до 0,6 млн баррелей. В июле эта цифра составила 10,5 млн баррелей, в августе 9,7.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что ему не особо нравятся разногласия в торговой сфере с Китаем, который 15 июня был им же обвинен в хищении интеллектуальной собственности и технологий, - это и было началом наложения на КНР торговых санкций.

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Автор - Василий Печкин
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