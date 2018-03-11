Общепит Москвы заработал на ЧМ-2018 более 17 млрд. рублей

Июнь 2018 года в рамках Чемпионата мира по футболу принес предприятиям общественного питания Москвы 17 млрд. рублей. При этом более половины этой суммы смогли заработать кафе и рестораны, расположенные в центральной части города. Как сообщает «ТАСС», данные цифры были озвучены вице-мэром Москвы Натальей Сергуниной 17 июля на сессии Московского урбанистического форума, посвященной драйверам городской среды.

«Это пока предварительные цифры - 17 млрд рублей составил оборот московских ресторанов за июнь, из которых 9 млрд рублей (заработано) только в центре», - сообщила Сергунина.

Согласно представленным данным за обозначенный период бюджет города пополнился на 13,2 млрд. рублей. Отмечается, что в распоряжении гостей столицы России было 12 тысяч кафе, ресторанов, закусочных и более 2,5 тысяч веранд, где они в общей сложности потратили более 90 млрд. рублей.