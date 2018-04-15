Эксперты составили список государств, в которых можно официально купить гражданство

Специалисты компании «Bloomberg» опубликовали список стран, гражданином, которых можно стать, инвестировав денежные средства в экономику государства. Стоит отметить, что минимальная сумма вложений составляет $100 тысяч.

Так для того, чтобы стать гражданином Австрии необходимо вложить в государственную казну не менее 23 миллионов 750 тысяч долларов.

Получить гражданство Кипра можно, вложив в экономику 2 миллиона 400 тысяч долларов. Чтобы получить гражданство Мальты придётся отдать чуть больше миллиона долларов.

С 2017 году Турция предлагает купить гражданство своей страны. Так для получения официального статуса нужно купить на территории страны недвижимость не дешевле миллиона долларов или пожертвовать на расходы страны около 3 миллионов долларов.

Купить гражданство можно ещё в шести государствах. Цены составляют 100 тысяч долларов и выше.

Стоит отметить, что желание приобрести ещё одно гражданство, обуславливают отсутствием или снижением налоговой ставки для граждан. Однако большинство государств не предоставляют таких льгот. Считается, что позволить себе второе гражданство может только человек с высоким статусом. Гражданство вышеперечисленных стран приравнивается к покупке яхты или особняка.