Российская церковь выступает против платных дорог

Представитель русской православной церкви Александр Щипков призывает прекратить взимать плату с россиян за пользования дорогами. По его словам, это ущемляет свободу граждан.

По мнению Щипкова, шлагбаумы разделяют отечественное пространство, что является неприемлемым, так как церковь выступает за объединение всего народа. Когда человек движется, он понимает, что едет по родным просторам, а когда ему приходится за это платить, у водителя пропадает чувство того, что он на Родине.

Представитель РПЦ подчеркнул, что ранее церковь высказывала своё мнение по поводу отмены роуминга, и правительство прислушалось к ней. Неделю назад законопроект предоставили для рассмотрения Государственной думе.

Также Щипков отметил, что понимает коммерческую выгоду платных проездов, но уверен, что скоро все дороги будут бесплатными. Однако известно, что к 2020 году количество платных трасс планируют увеличить в четыре раза. Глава государственной компании «Автодор» уверяют, что через 12 лет количество платных дорог увеличится, и будет составлять общей протяжённостью 12 тысяч километров.