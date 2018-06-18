В Госдуме предложили ввести пошлину за покупки в интернете

Соответствующие поправки уже одобрены комитетом по бюджету и готовятся принять в Госдуме во втором чтении.

С внесением поправок правительство сможет взимать с граждан дополнительный платеж за покупки в иностранных интернет-магазинах. Как сообщается в пояснительной записке к вносимым изменениям, введение данной пошлины способствует приведению российского законодательства в соответствие с нормами Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который действует с 2017 года.

Отмечается, что в настоящее время посылки с покупками из-за рубежа не облагаются дополнительным платежом, если их вес составляет менее 31 кг и если общая сумма за все покупки в одной посылке не превышают 1000 евро. При преодолении этих отметок устанавливается платеж в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг.

При этом в последнее время поступало много предложений о введении соответствующей пошлины. Например, таможенные органы предлагали обложить дополнительным платежом в размере 20% от стоимости каждую покупку. Но эта инициатива не нашла поддержки.

Напомним, ранее страны договорились о снижении верхней планки цены, сверх которой нужно дополнительно платить пошлину. В России с 2019 года она составит 500 евро, а с 2020 года – 200 евро. При этом ранее Министерство финансов отказалось от уменьшения максимальной цены для зарубежных интернет-магазинов, которое должно было произойти 1 июля. Теперь оно состоится 1 января 2019 года, как и в других странах ЕАЭС.