Конституционный суд РФ разрешил гражданам экономить на отоплении

Конституционный суд России внёс поправки в правила оплату коммунальных счетов.

Житель Подмосковья обратился в суд с жалобой. Из заявления стало понятно, что гражданин по фамилии Деминца, приобрёл жилое помещение в многоквартирном доме. При строительстве объекта, все жилые и общие помещения оборудовали приборами для индивидуального подсчёта количества предоставленного отопления. Однако по решению жителей дома, большинство счётчиков были демонтированы. По закону, если на территории общего желчного объекта неисправны несколько приборов для контроля, то все жители обязаны совершать оплату по общему счётчику. Стоимость услуг по предоставлению тепла определяют индивидуально, в соответствии с площадью квартиры каждого жильца. Обратившийся с жалобой Сергей Демница, посчитал такие законы не справедливыми, так как в его квартире установлен прибор индивидуального контроля, но его показания не принимают в коммунальной службе, а если платить исходя из площади его жилья, то выходит большая переплата. Суд рассмотрел его просьбу и удовлетворил в полной мере. Теперь Сергей оплачивает действительно потребляемый им объём тепла.