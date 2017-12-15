Минтруд: В России не будет установлен единый прожиточный минимум пенсионеров

Опровергая ложные сообщения, в ведомстве отметили, что единый подход применять в том, чтобы определить его для разных регионов страны.

В связи с назревающими реформами тема пенсионного возраста, а также прожиточного минимума пенсионеров (ПМП) активно обсуждается в СМИ. В Минтруде пояснили, что не вся информация, которую публикуют в сети, правдива, и развеяли некоторые мифы по этому вопросу.

Так, представители данного министерства заявили, что в России не будет установлен единый прожиточный минимум пенсионеров. Они пояснили, что теперь будет применяться иной подход в определении его уровня в разных регионах. Если быть точнее, ПМП будет определяться исходя из того, каким он был за второй квартал предыдущего года. Таким образом в правительстве хотят исключить случаи завышения и занижения прожиточного минимума людей в преклонном возрасте. Также там уточняют, что это не повлияет на размер их доходов в общем, так как будут назначаться дополнительные выплаты.