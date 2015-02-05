Росстат объявил о снижении стоимости бензина на четыре копейки

По данным ведомства, с 11 по 17 июня средняя потребительская цена топлива за литр упала до 43,44 рубля.

Как объявил Росстат, с начала 2018-го стоимость бензина поднялась на 8,1%, а дизельного топлива - на 8,5%. Чтобы остановить рост, российское правительство снизило акцизы на 3 и 2 тысячи рублей соответственно. Кроме того, недовольство граждан заставило чиновников отменить их запланированное повышение на 700 рублей с начала июля.

В июне власти также заключили сделку с нефтяниками. Российские компании согласились "заморозить" ценники топлива и способствовать развитию внутреннего рынка под угрозой резкого роста пошлин на экспорт нефтепродуктов.

Росстат подсчитал, что уже с 4 по 9 июня подорожание бензина сильно замедлилось и составило всего пять копеек. А на прошлой неделе ведомство и вовсе зафиксировало снижение на четыре копейки.

Это средняя цена. Если конкретно, то за указанный период 92-й подешевел на шесть, 95-й - на одну, а 98-й - на две копейки. Аналитики отмечают, что сильнее всего это ощутили жители Тамбова, Иваново и Костромы. Стоимость дизельного топлива практически не пошатнулась.