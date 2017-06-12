Козак объяснил рост цен на бензин в России

Вице-премьер-министр России отмечает, что цены на бензин начали расти из-за внезапно поднявшейся стоимости нефти на рынках по всему миру. По словам Дмитрия Козака, в связи с этим, производство бензина в стране всегда приобретает невыгодную форму.

Как считает вице-премьер-министр, когда цены на внешних рынках растут, то это всегда оказывается весьма невыгодно. Для того, чтобы был сохранен своеобразный баланс цен, нефтяники резко начинают торговать нефтью дороже, а заводы по переработке нефти, соответственно, повышают стоимость бензина. Из-за этого и "вырисовывается" та картина, которую можно заметить на оптовом рынке.

В то же время Козак поспешил заверить россиян, что в стране нет дефицита бензина, а сами по себе розничные цены на ГСМ не являются самыми высокими в мире. В качестве примера он привел Норвегию и США, где стоимость бензина в рублевом эквиваленте гораздо выше, чем в России.

Ранее сообщалось, что правительство России пошло на сделку с нефтяниками. В связи с этим, цены на бензин в стране пока останутся на уровне цен 30 мая.