«Не подорожает»: Российский кабмин добился фиксации цен на бензин

В основу цен на бензин войдут показатели, зафиксированные в мае этого года. О фиксации стоимости рассказал вице-премьер Дмитрий Козак.

По словам Дмитрия Козака, Кабмину удалось добиться фиксации стоимости на бензин. С руководителями нефтяных компаний политики договорились о том, что цена на бензин и дизельное топливо останется на том уровне, который наблюдался в мае этого года. Однако, ждать понижения цен не стоит. По словам Козака, падение стоимости бензина попросту невозможно.

Дмитрий Козак также отметил, что на переговорах о фиксации цен на бензин присутствовали представители 12 нефтяных компаний. По словам вице-премьера, цены на акцизы будут понижены на 1 июля, а на месяц раньше. В нефтяных компаниях поняли проблемы и осознали, что летнее повышение цен на бензин сказалось бы не только на владельцах авто, но и на всех россиянах.

Очевидно, что рост стоимости бензина спровоцировал бы рост цена на продукты и другие товары. После возрастания бензина в цене часто растет стоимость проезда в общественном транспорте, а потом растут цены почти на все.