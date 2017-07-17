Сергей Собянин рассказал, как изменится поток туристов после Чемпионата мира по футболу

Градоначальник Москвы Сергей Собянин отметил, что проведение Чемпионата мира по футболу даст положительный результат в развитии туристического потока в России.

Он считает, что мероприятие обратит внимание жителей всего мира на Москву – столица будет на первых полосах газет и интернет-порталов. Также отмечается, что поток путешественников и гостей государства возрастёт на десять процентов, начиная с 2019 года. Собянин особо акцентировал внимание на прибыль, которая будет получена от прибытия туристов в Москву.

По предварительным данным, сумма составляет от десяти до пятнадцати миллиардов долларов инвестиций в городскую казну.

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдёт в одиннадцати городах России, а именно в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге с четырнадцатого июня по пятнадцатое июля этого года. Столица будет принимать команды на лучших стадионах города, а именно на территории «Лужников» и «Спартака».