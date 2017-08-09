Центробанк России вернулся к дискуссии о криптовалютах как платёжном средстве

Центральный банк России вновь вернулся к обсуждению внедрения криптовалют. Представители структуры считают, что на данный момент вопрос слишком рано подан на дискуссию, так как сам по себе шаг является рискованным, но не исключает возможности изменения решения.

Заявляется, что внедрение может воплотиться в реальность в том случае, если Центробанк будет наблюдать практичность технологий в обычной жизни. Только в этом случае криптовалюта может стать реальной платёжной валютой.

Пиковая стоимость биткоина составляла двадцать тысяч долларов, минимальная цена наблюдалась, когда криптовалюта рухнула до шести тысяч, что стало причиной уменьшения спроса на биткоин и его аналоги.

Однако, обращается внимание на одно из преимуществ цифровых денег. Учитывая, что невозможно отследить электронные транзакции, биткоинами возможно пользоваться в любой точке планеты, даже несмотря на западные санкции, которые применяются к Российской Федерации.