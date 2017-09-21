В сети появилась ложная информация о деятельности Страховой компании «РЕСПЕКТ»

Очевидно, что достигнутая в 2017 году СК «РЕСПЕКТ» доминирующая позиция на рынке страхования ответственности застройщиков не дает покоя конкурентам. Появившаяся в СМИ информация напрямую порочит деловую репутацию компании, принципиально ставящей во главу своей деятельности добросовестное выполнение взятых на себя обязательств перед дольщиками.

Размещенные материалы содержат абсолютно бездоказательные обвинения в адрес СК «РЕСПЕКТ» и являют собой лишь провокацию. По всей видимости, цель этих публикаций — манипуляция общественным мнением. Цитата из официального ответа пресс-службы СК «РЕСПЕКТ»:

«Мы вынуждены констатировать тот факт, что информационная волна, направленная против СК «РЕСПЕКТ», носит исключительно заказной характер и является так называемым «черным пиаром». Особо хотим отметить, что за все это время ни один журналист, ни одно издание не обратилось к нам за прояснением нашей позиции и получения наших комментариев».

В то же время сотрудники компании отмечают свою готовность прислушиваться к конструктивной критике и рекомендуют своим коллегам сконцентрироваться на качестве своей работы, а не пытаться реализоваться за счет лидера рынка.



