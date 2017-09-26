Россия и Болгария обсуждают сотрудничество в газовых поставках

Болгария совместно с Россией планирует сотрудничать в плане поставок российского газа напрямую.

Глава государства Румен Радев заявил, что Болгарии необходимы поставки газа вдоль Чёрного моря под условным названием «Болгарский поток». Считается, что это решение вызвано здравым смыслом и эффективностью в будущем для всего Европейского Союза.

Известно, что четыре года назад именно Болгария была против строительства «Южного потока», поэтому прокладка трубопровода изменила своё направление – в Турцию через Чёрное море с двумя ответвлениями, одно из которых вело непосредственно в Европу.

Однако после ряда исследований было решено, что именно через Болгарию наиболее оптимальный выход к югу Европы.

Российская сторона готова вернуться к дискуссиям по поводу постройки трубопровода после более конкретной реакции от столицы Болгарии. Но большинство действий зависит не от дискуссий, а от стратегии действий Болгарии и правительства страны.