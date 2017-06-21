Financial Times: Москва — один из лучших городов Европы для иностранных инвесторов

Авторитетное издание Financial Times каждые два года составляет рейтинг европейских городов и регионов будущего. Актуальная версия этого рейтинга констатировала первый выход Москвы в число пяти лучших городов Европы для иностранных инвесторов. К тому же российская столица заняла первое место по этому показателю в Восточной Европе. Об этом сообщают РИА «Новости». По словам главы московского ДЭПИР Владимира Ефимова, в сравнении с прошлой версией рейтинга столица РФ прибавила две позиции и разместилась на пятом месте. В рейтинге же городов Восточной Европы она праздновала триумф во второй раз кряду. В число лидеров вместе с ней вошли Варшава и Бухарест.

Как напомнил управленец, в главном городе Российской Федерации успешно внедрена комплексная программа поддержки инвестиций. Во многом она способствует тому, что ежегодно Москва привлекает порядка 50% от всех иностранных инвестиций в РФ.







