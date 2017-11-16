На торгах Московской биржи вырос курс доллара

На открытии торгов Московской биржи стало известно о росте кура доллара. Так, доллар «подрос» на 3 копейки и поднялся в стоимости до 62,3 рублей. Что касается позиции евро, то эта валюта по отношению к рублю снизилась на 9 копеек.

30 апреля, во время открытия торгов Московской биржи стало известно о новых изменениях, касающихся курса валют. По отношению к рублю доллар сейчас стоит 62,3 рубля. Если сравнить позицию американской валюты, то в сравнении с предыдущими торгами, стоимость доллара увеличилась на 3 копейки.

Также стали известны данные о позиции евро. Курс этой валюты упал на 9 копеек. По данным Московской биржи, сейчас евро стоит 75,61 рублей. Известна информация и об индексе Мосбиржи. На открытии торгов индекс биржи опустился на 0,04%, составив 2299,41 пункта. Что касается индекса РТС, то он снизился на 0,23 и сейчас составляет 1161,4 пункта.

Профильные аналитики и специалисты пока не дали своих комментариев по текущему курсу валют. Продолжится ли тенденция роста курса доллара – пока не известно.