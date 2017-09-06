Какао-бобы подорожали до максимума с октября 2016

На торгах в Нью-Йорке состоянием на вторник какао-бобы стали дороже на 1%. Теперь они стоят $2728 за тонну. Как установили эксперты эта цена является максимальной начиная с октября 2016 года.

На сегодняшний день крупнейшим мировым поставщиком какао-бобов является Кот-д'Ивуар. Однако после засухи, там начались ливневые дожди, которые уже порядком затянулись. Это погодное явление может существенно снизить урожай из-за того, что ливни сбивают ещё недозревшие бобы с деревьев.

Из-за того, что производство какао-бобов в мире снижается и на рынок возвращаются перерабатывающие компании баланс на рынке какао может перейти от переизбытка предложения к недостатку сырья.

Немного раньше в этом месяце ЦИКР заявил, что в России цены на шоколадные изделия могут повыситься из-за того что какао-бобы растут в цене на мировом рынке. А также в странах Евразийского экономического союза хотят запретить продажу шоколада, в котором 5% продукта составляют растительные жиры.

В ходе электронных торгов цена контракта состоянием на среду начала понемногу снижаться. В Лондоне на сегодняшний день стоимость какао-бобов составляет почти $2600 за тонну. А в Нью-Йорке повышение цен на этот продукт превысило 44% с начала 2018 года.