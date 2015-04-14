Возросший курс евро спровоцирует подорожание одежды и кроссовок‍

Эксперты считают, что возросший курс евро до 80 рублей спровоцирует подорожание одежды и кроссовок‍. Считается, что ослабление рубля вызвало введение новых антироссийских санкций, которые затронули отечественных олигархов и обвалили фондовый рынок 9 апреля на 10 % за полчаса.

Специалисты выдвигают свои теории относительно того, как теперь будет развиваться ситуация вокруг фондового рынка. Некоторые же из них однозначно заявляют, что возросший курс евро приведет к серьезным последествиям и уже вскоре спровоцирует подорожание одежды и кроссовок‍. Падение рубля в соотношении с валютой евро специалисты называют следствием санкций, которые были введены против России.

Вследствие того, что фондовый рынок упал, курс рубля снизился соответственно. К слову сказать, еще четыре года назад национальная валюта была отправлена в "свободное плавание" регулятором.Тогда Центробанк сосредоточился на инфляции, однако контролировать ее удается не так уж и успешно.