Военный эксперт Михайлов подвергнул критике вероятное объединение российских военных корпораций

Как пишет Бюро военно-политического анализа, военный эксперт Александр Михайлов раскритиковал идею создания в Российской Федерации ракетно-космического холдинга. Здесь следует напомнить, что Дмитрий Рогозин, по информации «Известий», раздумывает над объединением «Роскосмоса», «Алмаз-Антея», «РТИ Системы» и корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

По словам Александра Михайлова, страны Запада оказыают на РФ колоссальное давление, что попросту лишает целесообразности запуск таких глобальных реформ. В то же время оборонные комплексы РФ от такой реформы пользу получат едва ли, разве что в перспективе от этого может выиграть только «Роскосмос». К тому же, существует риск того, что будут утрачены некоторые направления развития технологий

К примеру, подчеркнул Александр Михайлов, есть сомнения в том, что ориентация «Алмаз-Антея» на «Роскосмос» не скажется на развитии направления крылатых ракет этого Концерна. Эксперт уверен, что его коллеги также критически выскажутся по идее объединения военных корпораций России.