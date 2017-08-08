Поставщики из регионов уверенно завоевывают рынок закупок Москвы

Наибольшую активность проявляют производители из Московской области. В топ поставщиков товаров и продукции в столицу вошли также Санкт-Петербург, Краснодарский край, Нижегородская, Оренбургская и Рязанская области, Татарстан и Карачаево-Черкессия. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам экономической политики Наталья Сергунина на конференции по подведению итогов работы контрактной системы столицы. Она назвала качество и цены региональных производителей конкурентоспособными, благодаря этому госзаказы столицы все чаще достаются региональным предпринимателям. Только за последние полгода 20 крупных региональных поставщиков, впервые принявшие участие в госзакупках, предлагаемых Москвой, выиграли и заключили контракты, выгодные всем сторонам.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы, в результате торгов сумму некоторых контрактов удалось снизить до 30% от первоначальной. «Не имеет значения, в какой точке страны развивают своё производство добросовестные поставщики. Главное – качество продукции, которое должны получить москвичи», – подчеркнула Наталья Сергунина.