Кайли Дженнер одним сообщением обрушила акции Snapchat

22 февраля модель Кайли Дженнер одним сообщением в Twitter обрушила акции соцсети Snapchat на 6,1%. Об этом пишет издание Bloomberg.

Знаменитость написала твит, в котором поинтересовалась: она одна больше не заходит в Snapchat, или такую позицию разделяют другие пользователи? Она добавила, что считает эту ситуацию очень печальной. Стоит отметить, что на сестру Ким Кардашьян подписаны более 24 миллионов поклонников. Позднее она написала пост-признание о том, что продолжает любить Snapchat.

Аналитики обратили внимание, что через пару часов капитал компании-правообладателя Snap inc существенно снизился в объёмах. Падение составило порядка 1,3 миллиарда долларов. Эксперты связывают действия Кайли Дженнер с обновлением для Snapchat, которое выпустили недавно. Они считают, что причиной убытков Snap inc стал как твитт знаменитой модели, так и основательные изменения в интерфейсе социальной сети, которые раздосадовали многих владельцев аккаунтов.

Разработчики сети сообщили, что внимают обращениям пользователей о недовольстве переменами. Однако в ближайшие недели им стоит ожидать очередного крупного обновления.