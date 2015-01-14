Центральный Банк с 23 февраля установит курс евро в размере 69,6341 рубля

Центральный Банк России установил новый курс отношения евро к рублю. Так, с пятницы, 23 февраля, иностранная валюта будет иметь значение 69,6341 рублей. Статистика показывает, что на данный момент фиксируется снижение официального курса на 17,46 коп.

СМИ сообщают о падении курса рубля по отношению к евро. Известно, что значение снизилось не критически, однако все равно несет за собой последствия. Так, теперь курс иностранной валюты будет иметь значение 69,6341 отечественных рублей. Это значит, что с момента последних изменений рубль упал в цене в этом отношении на 17,46 коп. Изменения войдут в силу с завтрашнего дня.

Ранее информационное агентство «Версия. Инфо» сообщало о том, что Центробанк совместно с Министерством связи запускает проект, согласно которому уже летом на территории России внедрят Единую биометрическую систему распознавания личностей.