В России могут закрыться крупнейшие сети аптек

В России в недалеком будущем могут закрыться крупнейшие сети аптек. Такая судьба ждет сети «Столичка», «Ригла», «Неофарма» и т.д. из-за законопроекта о разрешении продовольственным магазинам продавать лекарства, которые отпускаются без рецепта.

Владельцы крупнейших сетей аптек бьют тревогу о том, что в недалеком будущем могут потерпеть большие убытки. Их опасения связаны с рассмотрением законопроекта, согласно которому продовольственные магазины будут иметь официальное разрешение на продажу медицинских препаратов. Естественно, оно не будет действовать в отношении всех лекарств, а лишь тех, для продажи которых не нужен рецепт доктора. Тем не менее, такой закон действительно отберет прибыль у аптек, что приведет к закрытию больше чем половины точек крупнейших сетей.

В зоне риска оказались аптеки, принадлежащие бренду «Ригла». Большинство из них расположены в непосредственной близости от продуктовых магазинов, что негативно скажется на их торговле в случае принятия закона. Такая же судьба может постичь объекты «Неофармы» и «Столички». Так, скорее всего, большинство объектов на закрытие будут подлежать тем, которые находятся в небольших городах, считают эксперты.