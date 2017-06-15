Грузоперевозчик "Деловые Линии" наращивает объемы

На 60 тысяч тонн больше сборных грузов, чем в предыдущем периоде, перевезла компания «Деловые Линии». По информации агентства «АДВИС», рост осуществленных перевозок составил 5%. Добиться таких результатов удалось благодаря расширению географии доставки – только в прошлом году было открыто 47 новых направлений, а также грамотной политике клиентского сервиса.

Значительный рост показали перевозки грузов, требующих особых условий транспортировки и бережного отношения при погрузке и выгрузке – на 22% увеличилась доставка клиентам техники: аудио, видео, бытовой и электроники. Более 19% в составе сборных грузов, доставленных «Деловыми Линиями», составило оборудование, 21% - запчасти и стройматериалы. Рост объясняется востребованностью экспресс-доставки, которая вдвое увеличила показатели грузооборота. Свыше 50% показал рост авиаперевозок. На треть популярнее стала услуга доставка «от точки до точки» малотоннажным транспортом. По мнению аналитиков, в этом году в России потребность в доставке сборных грузов увеличится на 6%, это связано с увеличением покупок в интернет-магазинах, ростом выпуска товаров в стране. «Деловые Линии» готовы к росту объемов грузоперевозок. Более того – компания открывает сервисы «у дома», уже работает 9 малых офисов в Москве и Санкт-Петербурге. Это находит отклик у горожан, которые стали пользоваться услугами транспортной компании в качестве альтернативы обычной почте.