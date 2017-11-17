Аналитик: следующий скачок курса биткоина можно предсказать по поисковику Google

Следующий скачок курса биткоина можно с большой вероятностью предсказать по поисковым запросам в системе Google. Так в эфире телеканала CNBC заявил аналитик Ник Кола.

Сооснователь аналитического ресурса DataTrek Research утверждает, что грядущие биржевые колебания часто отражаются в данных поисковика. В частности, интерес к криптовалюте можно оценить, взглянув на количество пользователей, вводивших слово "биткоин" в Google. По грубым подсчетам, поисковая система этой компании располагает порядка 60% мировой доли рынка поиска, что позволяет с высокой точностью определять интерес аудитории.

Ник Кола сообщает, что информация о ценовых трендах биткоинов сохраняется на одном уровне в течении последних 90 дней. Экономический ажиотаж вокруг криптовалюты также пошел на спад - сейчас стоимость продажи составляет от 10 до 12 тысяч долларов, что гораздо меньше пиковых 20 тысяч, установленных в декабре. В это же время поисковые запросы относительно биткоина закономерно уменьшились.