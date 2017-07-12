Центробанк предполагает возвращение в России инфляции в 4%

Центробанк России предполагает, что инфляция со временем вернется к инфляции в 4%. Такой прогноз эксперты поместили в свой аналитический комментарий "Динамика потребительских цен".

По мнению специалистов, благодаря действиям ряда факторов российская экономика вернется к целевому уровню после 2,5%, который установился в декабре. Этому поспособствуют показатели, связанные с курсом рубля и собранным урожаем. После исчерпания запасов цены на плодоовощную продукцию будут скорректированы. Прогнозируется также небольшое ускорение роста цен от производителей после недавнего повышения в мире стоимости нефти.

Представители ЦБ отмечают, что вскоре потребительская активность будет восстановлена, что также создаст благоприятные условия для возвращения к целевым 4% до конца 2018-го года. Прогнозы сбудутся при условии отсутсвия существенных колебаний на мировых рынках сырья, товаров и финансов.