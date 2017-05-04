Собянин: Фестивали пополняют бюджет Москвы примерно на 60 млрд рублей

Различные московские фестивали пополняют городской бюджет примерно на 60 миллиардов рублей. Такой цифрой поделился мэр Сергей Собянин во время телевизионного интервью.

Столичный глава утверждает, что спонсирование мероприятий из казны Москвы в конечном итоге полностью компенсирует затраченные средства и даже приносят существенную прибыль. Проведение фестивалей он считает одним из самых эффективних инвестиционных проектов.

Сергей Собянин также отметил, что подобные мероприятия положительно влияют на развитие в Москве событийного туризма, а также повышает активность москвичей. Кроме того, благодаря мерам по благоустройству районов, товароборот в магазинах и заведениях общественного питания растёт на 20%-30%.