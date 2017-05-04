Собянин: Фестивали пополняют бюджет Москвы примерно на 60 млрд рублей
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Различные московские фестивали пополняют городской бюджет примерно на 60 миллиардов рублей. Такой цифрой поделился мэр Сергей Собянин во время телевизионного интервью.
Столичный глава утверждает, что спонсирование мероприятий из казны Москвы в конечном итоге полностью компенсирует затраченные средства и даже приносят существенную прибыль. Проведение фестивалей он считает одним из самых эффективних инвестиционных проектов.
Сергей Собянин также отметил, что подобные мероприятия положительно влияют на развитие в Москве событийного туризма, а также повышает активность москвичей. Кроме того, благодаря мерам по благоустройству районов, товароборот в магазинах и заведениях общественного питания растёт на 20%-30%.