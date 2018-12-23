Ресайклеры вместо банкоматов: Сбербанк обновляет сети самообслуживания

Компания намерена отказаться от традиционных устройств, настроенных только на выдачу наличных.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о планах банка отказаться от банкоматов, которые могут только выдавать деньги. Вместо них будут установлены устройства с функцией кеш-ресайклинга. Такие банкоматы могут принимать и выдавать наличные. Для выдачи используются как уже загруженные банком купюры, так и те, которые вносят клиенты.

По словам Кузнецова, такие аппараты надежнее обычных банкоматов. Их нужно реже дополнять деньгами и перезаряжать. Рейсайклеры помогут уменьшить расходы на инкассацию.

Обновление сети самообслуживания будет происходить постепенно и займет несколько лет. Сейчас сеть Сбербанка по всей стране насчитывает около 80 тысяч банкоматов.

Также зампред банка отметил, что компания пока не планирует разрабатывать собственные устройства приема/выдачи средств. Кузнецов уточнил, что еще год назад Сбербанк рассматривал возможность отказаться от работы с одним из крупнейших разработчиков оборудования, из-за несоответствия программного обеспечения старых банкоматов требованиям организации. Однако сейчас производитель начал постепенно исправлять ситуацию, а значит, необходимости в разработке собственных устройств пока нет.