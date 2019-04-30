Подсунули свинью или руку помощи? «Газпром» поставил Зеленского в неудобное положение

Москва предлагает Киеву забыть о споре на $2,6 млрд, а взамен обещает продлить контракт на транзит газа и возобновить поставки «голубого топлива» в Украину на льготных условиях.

В Украине приближаются досрочные парламентские выборы, на которых большинство планирует взять партия новоизбранного президента Владимира Зеленского. И тут набравший 73% голосов по всей стране политик становится перед выбором: налаживать отношения с Россией или идти строго на Запад. Москва в этом случае не может оставаться в стороне, тем более, когда на кону её финансовые интересы. Так, сегодня «Газпром» выступил с конструктивным предложением, которое ставит Зеленского в крайне неудобное положение.

Предметом обсуждения российская корпорация сделала спор между украинским «Нафтогазом», который намерен отсудить у Москвы $2,6 млрд. Предварительное решение в пользу Киева европейский суд уже вынес, сейчас «Газпром» обжалует данное решение. В компании же решили на волне политических перемен у соседей не дожидаться завершения дела, а уже сейчас решить всё «миром».

«Газпром» прямо предложил Зеленскому забыть об иске, а взамен обещает перезаключить контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки «голубого топлива» со скидкой в 25%. С 2015 года Киев не закупает газ у России напрямую, используя как посредников Словакию и Польшу.

Почему же любой исход для Зеленского является «зрадой», а для «Газпрома» выигрышен любой исход? Что «подсунули» президенту Украины: свинью или руку помощи? Дело в том, что успех «Нафтогаза» в европейских судах местные патриоты воспринимали как едва ли не крах Кремля и торжество справедливости. Руководство местной госкорпорации даже выписало себе многомиллионные премии за этот успех. Если Зеленский откажется от иска, то понесёт огромные репутационные и рейтинговые потери накануне выборов.

Но и отказаться президенту Украины от предложения «Газпрома» будет непросто. Срок действующего контракта на транзит газа истекает, а незаключение нового соглашения с Москвой для Киева влечёт потерю огромной статьи доходов. Плюс вопрос цены на российский газ также стоит остро – украинцы ещё на президентских выборах просили Зеленского снизить тарифы.

«Газпром» же в любом случае «в плюсе», ведь согласись Украина отказаться от иска, госкорпорация сохраняет $2,6 млрд и уберегает себя от имиджевых потерь. Если Киев откажется от предложения – ещё лучше. Суд в Европе ещё не завершён, возможно, решение и вовсе будет в пользу Москвы. Но в таком случае «Газпром» получает право «с чистой совестью» отказаться от транзита газа через Украину, направив все мощности на «Северный поток». Если западные партнёры начнут возмущаться, что РФ оставила Киев без транзита, можно будет прямо обвинить во всём Зеленского.