Банки РФ придумали, как еще отобрать у клиентов деньги

Молчание об источнике доходов может «заморозить» средства россиян.

Участились случаи злоупотребления банками нормами Закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Несовершенство нормативного акта дает возможность банку отказать клиенту в возврате средств со счета.

Банки РФ все чаще прибегают к блокировке счета клиенту, отказавшемуся объяснить источник их происхождения, или не предоставившему информацию о том, на что средства будут потрачены.

Причиной таких действий является один из критериев оценки сомнительности операции, прописанный в Законе №115-Ф3: «… и иные критерии по усмотрению организации». Вот как раз эти «иные критерии» и развязывают банку руки. Формально, суммы до 600 тыс рублей не подлежат обязательному мониторингу, но на свое усмотрение банк может это делать.

Что дает это банку? Во-первых, при помощи этого «инструмента» банк может поднять комиссию за обслуживание счета до 25% от суммы. Жестко, но если это счет предпринимателя, то у него выбор не большой, либо платить, либо попасть в черный список, из которого выбраться очень тяжело. Во-вторых, при помощи блокировки средств банк может решать свои проблемы с недостатком средств для осуществления активных операций. По-простому – крутить клиентские деньги.

Но все выше перечисленное очень серьезно портит репутацию кредитного учреждения. Отбирая у клиента деньги, банк получает кратковременную выгоду, «сарафанное радио» делает свое дело, отток клиентов гарантирован.