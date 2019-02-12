Производители хотят отказаться от литровых бутылок для энергетиков

Сегодня, 15:28 \\ Экономика

В скором времени с полок магазинов могут исчезнуть энергетические напитки объемом более 0,5 л.

 

Производители обсуждают возможность уменьшить максимально разрешенный объем тары для энергетиков. Сейчас можно продавать напитки объемом до одного литра.

Такое решение могло прийти в ответ на вводимые регионами ограничения на продажу продукции. Определенные запреты действуют в 45 субъектах РФ.

Также эксперты отмечают, что продажа безалкогольных тонизирующих напитков в полулитровых бутылках и банках может быть более выгодной для производителей.

Ввести такую норму в кодекс ответственного производителя компании планируют в 2020 году. Выполнение самоограничения будет добровольным.

При употреблении энергетиков стоит знать меру. Пару месяцев назад за чрезмерную любовь к тонизирующим напиткам британец поплатился зубами. За месяц он выпил 200 банок, надеясь повысить успеваемость. Но вместо этого получил 4 сломанных и 24 поврежденных зуба.

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