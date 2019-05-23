Н.Сергунина сообщила о росте объема несырьевого неэнергетического экспорта в КНР, США, Великобританию и Японию

Как сообщила вице-мэр столицы РФ Н.Сергунина, Республика Беларусь, Казахстан, Великобритания и США за период январь-марта стали крупнейшими импортерами товаров Москвы. Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта города за отчетный период составил 5,1 млрд. долларов (15,8% от общероссийского). Китай (+131,3%), Великобритания (+98,4%), США (+89,4%) и Япония (+46,2%) продемонстрировали самую впечатляющую динамику роста объема такого импорта в сравнении с январем-мартом прошлого года, — уточнила чиновница.

В своем комментарии Н.Сергунина отметила, что за январь-март текущего года отраслями-лидерами по объему несырьевого экспорта столицы РФ стали машиностроение и оборудование, электротехника, а также транспортные средства и их компоненты. Стоит напомнить, что Москва является лидером среди субъектов РФ по объемам несырьевого неэнергетического экспорта. В городе разработан ряд программ поддержки экспортеров, есть субсидии, льготы, создается инфраструктура, способствующая деятельности таких компаний и предприятий.







