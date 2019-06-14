Наталья Сергунина: работающим по франшизе московским бизнесменам предоставят субсидии

Сегодня, 03:14 \\ Экономика

Как рассказала заммэра столицы РФ Н.Сергунина, в скором времени местное Правительство утвердит новую программу поддержки предпринимательства. Это субсидии для бизнеса, который работает по франшизе. Соответствующим проектом постановления предусмотрена компенсация до 35% документально подтвержденных трат предпринимателей по закупке оборудования, погашению лизинговых платежей и процентов по кредитным сделкам.

По словам чиновницы, эти меры поддержки поспособствуют появлению в мегаполисе торговых точек, закусочных, кофеен. Будут созданы новые рабочие места, вырастет объем налоговых поступлений в местный бюджет.

В настоящее время в мегаполисе по франшизе работает 11500 объектов и пятьсот брендов. Для поддержки местного бизнеса создали ГБУ «Малый бизнес Москвы». Также в начале марта текущего года в городе запустили 11-й по счету онлайн-сервис для предпринимательского сообщества под названием «Оформи городскую землю и недвижимость правильно».



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