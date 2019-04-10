Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина сообщила, что 13% российского малого бизнеса работает в столице

13% российских предпринимателей малой и средней форм действует в столице. Более 800 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечивают работой 2,49 миллиона москвичей. Рост сферы некрупного бизнеса связывают с достаточно сильными программами поддержки, предоставляемыми властями.

Как сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, город старается дополнительно простимулировать экономический рост: «Предприниматели круглый год могут рассчитывать на консультационную поддержку, субсидии, поручительства по кредитам, участвовать в бесплатных образовательных программах». Новая программа в скором времени даст возможность вернуть до 35% затрат предпринимателя на закупку оборудования, лизинговые и кредитные выплаты. Эта мера поддержки ориентирована прежде всего на компании, открытые по франшизе. Подробнее о том, кто может рассчитывать на новую программу, сообщает официальный сайт мэра Москвы.