«Искусственная бедность россиян»: Экономист Делягин объяснил Силуанову причину нищеты в РФ

Эльвира Набиуллина может быть ответственной за то, что народу нечего откладывать на «чёрный день».

Министр финансов России Антон Силуанов выступил с объяснением того, почему россияне с каждым месяцем беднеют. Согласно последним показателям, которые подтверждают подсчёты Центробанка, в I квартале этого года реальные заработные платы россиян выросли на 1,3%, уже в апреле — на 1,6%. При этом располагаемые доходы населения за тот же период упали на 2,3% в сравнении с прошлогодним показателем. Это значит, что деньги населения, вопреки повышению зарплат, куда-то регулярно уходят.

Силуанов озвучил, что на ситуацию влияют два основных фактора: сокращение теневого сектора в экономике и рост потребительского кредитования, за которое в полной мере выступает ЦБ под управлением Эльвиры Набиуллиной и планирует только поддерживать беднеющий народ, вгоняя в новые долговые ямы. Так Банк якобы сдерживает темпы инфляции.

Экономист Михаил Делягин частично поддержал министра, но объяснил, в чём настоящая причина «искусственной бедности россиян». Нищета наступает из-за нездоровой социально-экономической политики в стране, отравляемой внешними спекулянтами. По словам Делягина, в апреле 2019 года федеральный бюджет имел в свободном распоряжении остатки на 11 трлн рублей. Международные резервы были в 2 раза больше. Воспользоваться этими ресурсами и улучшить жизнь населению не позволила именно социально-экономическая политика во главе с создающим проблемы ЦБ. Так, именно в реформируемом будущем этой отрасли заложено благосостояние населения.