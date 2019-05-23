Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина рассказала о бизнес-миссиях для предпринимателей, выходящих на экспортный рынок

Предприниматели столицы смогут шире представлять свою продукцию зарубежным партнерам и с максимальным эффектом совершать деловые поездки в другие страны. О новом виде поддержки экспортеров столицы рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Создан он по запросам и пожеланиям самих предпринимателей, желающих расширить рынки сбыта.

Московский экспортный центр предлагает совершать бизнес-миссии – это коллективные поездки в различные страны с уже подготовленными кейсами предложений по своей продукции и предварительными договоренностями. Специалисты МЭЦ заранее оценивают потенциал предлагаемой продукции, дают рекомендации, подготавливают маркетинговую программу и определяют потенциальных партнеров. Также МЭЦ помогает провести переговоры и презентации. «На 2019 год запланированы бизнес-миссии во Францию, Канаду, Вьетнам, Сингапур и некоторые другие государства», - отметила вице-мэр.







