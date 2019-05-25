Ростовская экономика резко «просела» за первую половину 2019 года

Сегодня, 09:49 \\ Экономика

В выигрыше осталась только розничная торговля, а регион в целом «откатился» на несколько лет назад.

Согласно данным Росстата донские предприятия дали гораздо меньше прибыли в первой половине 2019 года. Промышленное производство дало наихудшие показатели. В целом ростовская экономика резко «просела» за первую половину 2019 года почти на 30% в среднем по отраслям.

Сельское хозяйство дало показатели на 31,5% меньше, нежели в 2018 году и это достаточно странно, ведь сама область всегда славилась именно этой отраслью. Причины такого катастрофического экономического спада предстоит решить региональному правительству, ведь в конце 2018 года Ростову было выдано финансирование на программу застройки жильем. В целом в этом проблемы крыться не может, так как это увеличивает рабочие места и наоборот способствует притоку жителей.

Кто остался в выигрыше, так это розничная торговля. Только ей удалось сохранить и даже немного улучшить показатели 2019 года. Последствия неудачного экономического планирования могут быть катастрофическими и правительству в действительности стоит обратить внимание на благосостояние промышленности области.

Поделиться новостью:
Автор - Алина Изотова
Главное за неделю

Нечего кормить Москву: В Татарстане предложили запретить «Яндекс.Такси»

Владельцы службы такси якобы грабят регион на десятки миллиардов рублей.

Американцы паникуют, россияне загорают - Моряки РФ «взорвали мозг» Сети реакцией на корабль ВМС США

США выложили видео сближения, чтобы доказать вину РФ, а получилось наоборот. Опять.

Раз Крым не наш, то и концерт не ваш: Макаревича не пустили выступать на Красной площади

День России в центре Москвы пройдёт 12 июня без рок-группы «Машина времени». Лидер...

Казнить нельзя, помиловать! Новые факты произвола МВД в отношении журналиста Голунова

 «Люди в погонах врут напропалую», - бывший сотрудник МВД прокомментировал резонансное...

Переход на цифровое ТВ мог быть лоббированный производителями Т2

Третья волна отключения аналогового вещания прошла в России успешно.

Вернуть Крым и Донбасс Украине: Явлинский рассказал, как наладить ситуацию в России

Лидер партии «Яблоко» убеждает провести в Крыму новый референдум, в котором зафиксировать...

Ошибка или плата за улучшения? РЖД выдало клиентке двойную разницу за верхнее и нижнее место

За нижнюю полку приложение перевозчика требует свыше 14000 рублей, тогда как за нижнюю...

Зеленского в Раде назвали «неполноценным школьником» за слабость перед Россией и НАТО

Бывшего шоумена в Брюсселе лишь потрепали за щеку «как мальчишку», показав своё...

Сам не сдал и другим не дает? Водитель «Яндекс.Такси» поставил под угрозу экзамен клиента

Поведение таксиста показало, что скандалы бывают не только в тарифе «Эконом».

Требование Голиковой «увеличить продолжительность жизни» россиян считают махинацией

А как иначе отмыть десятки миллиардов, выделенных на нужды пенсионеров, если не приписать...

Назад к России, в СССР? 70% украинцев хотят жить в лево-авторитарном государстве - опрос

Порошенко и Зеленский кричат «окончательное прощай» Российской империи, но опросы в...

«Шок для экономики»: Кудрин рассказал о катастрофических последствиях ареста Калви

После задержания основателя компании Baring Vostok Майкла Калви отток капитала из России...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ