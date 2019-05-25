В выигрыше осталась только розничная торговля, а регион в целом «откатился» на несколько лет назад.

Согласно данным Росстата донские предприятия дали гораздо меньше прибыли в первой половине 2019 года. Промышленное производство дало наихудшие показатели. В целом ростовская экономика резко «просела» за первую половину 2019 года почти на 30% в среднем по отраслям.

Сельское хозяйство дало показатели на 31,5% меньше, нежели в 2018 году и это достаточно странно, ведь сама область всегда славилась именно этой отраслью. Причины такого катастрофического экономического спада предстоит решить региональному правительству, ведь в конце 2018 года Ростову было выдано финансирование на программу застройки жильем. В целом в этом проблемы крыться не может, так как это увеличивает рабочие места и наоборот способствует притоку жителей.

Кто остался в выигрыше, так это розничная торговля. Только ей удалось сохранить и даже немного улучшить показатели 2019 года. Последствия неудачного экономического планирования могут быть катастрофическими и правительству в действительности стоит обратить внимание на благосостояние промышленности области.