Калининградский курорт Зеленоградск — самый креативный город Российской Федерации

Сегодня, 05:55 \\ Экономика

Авторскому коллективу Зеленоградска (Калининградская область) достался Гран При престижного фестиваля «Серебряный Меркурий». Тем самым, жюри высоко оценило уникальный проект «Котошеф или КОТегорический императив». Церемония чествования лауреатов прошла в четверг, 6 июня в стенах РЭУ им. Плеханова.

Как рассказал лидер администрации муниципалитета Сергей Кошевой, запуск проекта был мотивирован желанием сделать ставку на креативное событие, способное постоянно привлекать в Зеленоградск туристов. Вот и появился «котошеф» (местная жительница Светлана Логунова) — уникальный специалист, который ежедневно кормит в городе уличных животных. При этом проект расширяется, в его рамках проводятся благотворительные акции и увлекательные квесты. Мартовский праздник «День рождения Зеленоградского кота» привлекает толпы туристов. По сути, за год благодаря «Котошефу», туристическая привлекательность Зеленоградска увеличилась, проект стал визитной карточкой города и сделал его кошачьей столицей мира.

Стоит добавить, что «Котошеф» также стал экономической точкой роста Зеленоградска. Как сообщил замглавы администрации Павел Боровиков, за год рост оборота местной гостиничной инфраструктуры составил почти четверть (198 млн. рублей).


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