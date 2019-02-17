Риэлторы: Ценник на «вторичку» растет

Сегодня, 16:04 \\ Экономика

Спрос на вторичном рынке жилья в 2019 году показывает положительную динамику.

Динамика роста цен наблюдается с прошлого года, этому процессу способствует ряд причин. Главная причина – изменение ставок по ипотечному кредитованию в сторону их повышения. Кредитные ставки на недвижимость с вторичного рынка выше, чем ставки на жилье в новостройках. Также одной из причин, стимулирующей рост ценника, является неуступчивость продавцов вторичного жилья, желающих получить максимальную цену.

Средний по России процент роста цен на «вторичку» составил 6,4%, на 57,3 тыс. рублей за квадратный метр, если брать в денежном выражении. Наиболее значительный рост цен произошел во Владивостоке, где цены поднялись на 20%. После Владивостока идут Сочи и Казань, 16% и 14,7% соответственно.

Между тем, в южных регионах России наблюдается обратная тенденция. В Ростове-на-Дону, Краснодаре и Симферополе стоимость квадратного метра упала в среднем на 2,5%.

Москва традиционно демонстрирует стабильный рост цен, за 2018 год цена вторичной недвижимости поднялась на 14,1%, до 203 тыс. рублей за квадратный метр. Наиболее привлекательным стал Юго-Восточный административный округ. В этом районе столицы ежемесячный рост стоимости жилья составляет почти 2%. Объяснение этому явлению очень простое – в районе находится большое количество реновируемой, подлежащей сносу недвижимости. Риэлторы заключили, что общий ценник на «вторичку» растёт. 

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Автор - Александр Бессонов
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